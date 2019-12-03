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"Нормандский саммит": три партии в Раде потребовали соблюдать "красные линии"

"Нормандский саммит": три партии в Раде потребовали соблюдать "красные линии"
17:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Представители трех партий заявили в Раде о недопустимости нарушения "красных линий" во время проведения "нормандского саммита".

Партии "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" заявили о необходимости соблюдения "красных линий" во время переговоров в "нормандском формате"

На заседании парламента народные депутаты от этих партий вышли к трибуне Верховной Рады.

Они поочередно озвучили заявление о недопущении нарушения национальных интересов Украины.

Сначала выступал народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Андрей Парубий. По его словам, во время переговоров в "нормандском формате" необходимо соблюдать "принципиальные позиции - красные линии, нарушение которых нанесет непоправимый вред Украине".

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Далее продолжил оглашение заявления председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин, который сказал: "Никаких компромиссов относительно унитарного государства - никакой федерализации, никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса, никаких политических действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации, в частности вывод российских войск, разоружение незаконно вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей".

По словам Рахманина, не может быть никаких компромиссов в вопросе деоккупации и возвращения Крыма в Украину, никакого прекращения международных судебных процессов против России.

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В свою очередь член фракции "Батькивщина" Иван Крулько заявил, что три политические силы требуют "обеспечения принципа: сперва безопасность, включая всеобъемлющее прекращение огня, вывод российских войск и оружия с территории Украины".

Он отметил, что эти политические силы будут координировать свои усилия для обеспечения незыблемости этих красных линий и соблюдения национальных интересов Украины.

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Крулько призвал все государственные партии, общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины.

Заявление подписали лидеры "Батькивщины" Юлия Тимошенко, "Европейской Солидарности" Петр Порошенко и "Голоса" Святослав Вакарчук.

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Верховная Рада, Батькивщина, Голос, Нормандский формат, Европейская солидарность.
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