ВР досрочно прекратила полномочия двух нардепов

Александр Кубраков и Алексей Кучер досрочно прекратили свои полномочия народных депутатов из фракции "Слуга народа".
Такое решение приняли на заседании Верховной Рады во вторник.
Таким образом, постановление № 2506 "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Кубракова А. Н." набрала 329 голосов, а № 2507 "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Кучера А.В." - 338 голосов.
Как известно, Нардеп от "Слуги народа" Александр Кубраков возглавил "Укравтодор" по результатам конкурса 17 ноября.
Александр Кубраков
Он был руководителем сектора коммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования (BRDO), возглавляемый премьер-министром Украины.
Алексей Кучер
Алексей Кучер был назначен председателем Харьковской областной государственной администрации 6 ноября.
В Раде он возглавлял подкомитет по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи Комитета по вопросам правовой политики.