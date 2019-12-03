ВР досрочно прекратила полномочия двух нардепов

Новости Украины:Верховная Рада досрочно прекратила полномочия двух "слуг народа"

Александр Кубраков и Алексей Кучер досрочно прекратили свои полномочия народных депутатов из фракции "Слуга народа".

Такое решение приняли на заседании Верховной Рады во вторник.

Таким образом, постановление № 2506 "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Кубракова А. Н." набрала 329 голосов, а № 2507 "О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Кучера А.В." - 338 голосов.

Как известно, Нардеп от "Слуги народа" Александр Кубраков возглавил "Укравтодор" по результатам конкурса 17 ноября.

Александр Кубраков

Он был руководителем сектора коммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования (BRDO), возглавляемый премьер-министром Украины.

Алексей Кучер

Алексей Кучер был назначен председателем Харьковской областной государственной администрации 6 ноября.

В Раде он возглавлял подкомитет по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи Комитета по вопросам правовой политики.