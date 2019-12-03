Порошенко о покупках газа у РФ: Вернуть это оружие в руки Путина - это и есть капитуляция

Новости Украины:Порошенко считает возвращение к покупке российского газа капитуляцией

Украина пятый год не покупает российский газ, и сегодня нет ни единой причины возвращаться к газовой зависимости от Кремля, убежден лидер партии "Европейская солидарность", бывший президент Украины Петр Порошенко.

Об этом он заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады во вторник, сообщает пресс-служба политсилы.

"Пошел уже пятый год, как Украина не покупает газ у России. Мы вполне довольны поставками газа из Европы. И сейчас нет даже минимальной потребности вновь покупать его у России. Ни куба! Вернуть это оружие в руки Путина — это и есть настоящая капитуляция", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось ранее, контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

6 ноября председатель правления российского газового монополиста ОАО "Газпром" Алексей Миллер на встрече с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее назвал условия для нового контракта по транзиту: отказ Украины от судебных исков к Газпрому, а также возобновление ею закупок российского газа с 2020 года и определение объемов таких закупок.

Через время Газпром направил в адрес НАК "Нафтогаз України" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год. В предложении Газпрома указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора является отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных споров.

25 ноября стало известно, что НАК "Нафтогаз України" направил Газпрому ответ на его предложение.

Кроме того, 25 ноября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина направила Газпрому проекты двух договоров, касающихся транспортировки газа.

Позже в Офисе Президента Украины сообщили, что Президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин во время проведенного телефонного разговора затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.

28 ноября народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко и Ахтем Чийгоз передали в Службу безопасности Украины заявление о совершении министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржель уголовного правонарушения, связанного с прямыми закупками газа в Российской Федерации.