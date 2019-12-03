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Министр обороны Эстонии: Мы должны честно сказать, что Россия - это угроза

Министр обороны Эстонии: Мы должны честно сказать, что Россия - это угроза
09:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Министр обороны Эстонии скептически оценил перспективы дополнительного диалога с Россией, который предложил Макрон.

Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) заявил о скептическом отношении к предложению президента Франции Эммануэля Макрона относительно дополнительного диалога с Россией.

"Поработав послом в России, я вполне себе представляю, что такого рода диалог для русских не имеет особой добавленной стоимости. Русские, разумеется, хотят что-то за это получить. Но мы не можем дать им то, что они хотят", - сказал Луйк в интервью эстонскому телевидению перед вылетом в Лондон на саммит НАТО.

По его словам, потребность в НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо, поскольку Россия вновь стала угрозой. "Мы должны как можно больше сосредоточиться на общих ценностях и реальных угрозах безопасности. Мы должны честно сказать, что если Россия - это угроза, то это угроза. Нет никакого смысла скрывать или пытаться это приукрасить", - считает Луйк.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что необходим дополнительный диалог с Россией. По словам Луйк, Эстония к этому относится скептически.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией ради улучшения отношений с ней.

Позиция президента Франции и генсека НАТО - в видео:

Макрон: Является ли Россия нашим врагом. Я так не считаю

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия не является угрозой заявил, что лидеры Европы пообещали ему сохранить санкции против Москвы до возвращения всех оккупированных территорий.

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Эстония, НАТО, Россия, Эммануэль Макрон, Юри Луйк.
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