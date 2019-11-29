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Макрон: Является ли Россия нашим врагом? Я так не считаю

Макрон: Является ли Россия нашим врагом? Я так не считаю
06:02 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Макрон призывает НАТО к более тесному взаимодействию с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Североатлантический альянс (НАТО) к более тесному взаимодействию с Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Является ли Россия нашим врагом? Я так не считаю", — заявил он в четверг, 28 ноября, после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, добавив, что общим врагом Альянса является "терроризм", цитирует агентство новостей AFP. Макрон подчеркнул, что хочет создать "новую архитектуру доверия и безопасности в Европе", а это предполагает более тесное взаимодействие с Россией.

Он также призвал европейские страны-члены НАТО принять участие в переговорах с Россией и США по новому договору о ядерном разоружении. "Речь идет о безопасности Европы (...) Мы не можем быть довольны двусторонними соглашениями", — подчеркнул Макрон.

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Французский президент также подтвердил, что написал письмо российскому коллеге Владимиру Путину, в котором, согласно сообщениям СМИ, речь идет о рассмотрении предложения России о моратории на размещение ядерного оружия средней дальности в Европе Он переслал это письмо всем партнерам по НАТО, заверил Макрон.

Относительно своих слов о "смерти мозга НАТО", которые он сказал ранее в интервью британскому изданию The Economist, Макрон отметил, что считает их "сигналом для пробуждения". Учитывая текущие вызовы в политике безопасности было бы "безответственно", если бы военный союз и в дальнейшем сосредоточился исключительно на своем финансировании и технических вопросах, заявил президент Франции.

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"Настоящий союз основан на действиях, а не на словах", — сказал Макрон. Он призвал, в частности, к "большему участию союзников" в операции Франции против террористов в африканском регионе Сахель, где находятся 4,5 тысячи французских солдат.

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Франция, НАТО, Россия, Эммануэль Макрон.
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