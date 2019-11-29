"Нормандский формат": в Германии допускают, что Зеленский окажется в ситуации "один против трех"

Новости Украины:Зеленский в Париже может оказаться один против трех.

На встрече в "нормандском формате" 9 декабря в Париже Президент Украины может оказаться в ситуации, когда ему придется противостоять не только Путину, но и западным партнерам.

Об этом шла речь на дискуссии "Украина после выборов: куда направляется Президент Зеленский" с участием немецких и украинских экспертов, которую в Берлине организовала фракция Зеленых в Бундестаге.

"Если 9 декабря все пройдет нормально, у нас будут от всех сторон новые обязательства... продолжать работу на всех уровнях. Плюс некоторые новые меры доверия. Плюс, возможно, новые разведения. Плюс, возможно, новый хороший обмен пленниками. Но не думаю, что в политическом процессе будут достигнуты какие-либо прорывы. Ведь в последние два месяца стало понятно: Россия - и это большая проблема - никоим образом не изменила свою позицию", - заявил эксперт Германского совета внешней политики (DGAP) Вильфрид Йильге.

Он отметил, что "формула Штайнмайера" не несет с собой ничего нового, она является не более чем определением последовательности действий проведения выборов и введения особого статуса. Но Россия, заставив Украину согласиться с этой формулой, добивается признания пункта, который должно стоять в самом конце Минского процесса.

Россия, по словам Йильге, "пытается обыграть очень молодое, политически неопытное руководство" и заставить его определиться с последним пунктом Минских договоренностей, пропуская остальные, в частности, относительно установления безопасности, обмена заложниками, амнистии, ни один из которых не решен с 2015 года.

Аналитик отметил, что Германия не может заполнить вакуум, возникший после того, как стало понятно, что президент США (страны, которая считалась крупнейшим союзником Украины в этой ситуации) готов ставить условия для предоставления помощи в сфере безопасности и идти на сговор, имея свои внутриполитические цели. А президент Франции Макрон вообще "развернулся" в сторону Путина, что вызвало большое недоверие к нему среди украинцев.

Эксперт обратил внимание на то, что Зеленский должен четко очертить "красные линии", чтобы их видели не только украинцы, но и иностранные партнеры - иначе они не смогут ему помочь. Для этого в самой Украине должна быть консолидированная позиция, чего сейчас порой не хватает, и нередко из Киева звучат довольно противоречивые заявления.

Йильге ожидает от ФРГ, что не будет никаких уступок в том, что политическому процессу должен предшествовать элемент безопасности. Берлин и Париж должны оказать давление на Россию и заставить ее сделать шаги со своей стороны, в частности, по отводу своих войск с Донбасса.

Много красных линий в контексте переговоров не нужно, и к ним с пониманием должны относиться Германия и Франция, подчеркнул экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Выходить (на переговоры - ред.) без того, что есть полное понимание этих линий - безответственно", - убежден он. Среди таких красных линий Данилюк назвал недопустимость федерализации и проведения выборов на Донбассе без достижения устоявшейся безопасности.

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская заявила, что Украина "очень надеется и имеет право рассчитывать на то, что Россию заставят выполнять ее обязательства в сфере безопасности".

"Мы ожидаем, что интересы Украины будут защищены в разговоре с Россией", - отметила депутат, добавив, что Украина свои обязательства выполняет в очень сложной ситуации.

Экс-депутат и бывшая глава Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко подтвердила, что у Украины есть "чрезвычайное большое разочарование президентом Макроном", его непонятной для нас "метаморфозой". Умиротворение агрессора - это то, чем занимается сейчас Макрон, - еще никогда не приносило Европе настоящего мира, напомнила Гопко участникам дискуссии.

Она убеждена, что Зеленский ошибся, согласившись на разведение сил, ведь, по ее словам, у него не было понимания того, что Франция и Германия, которые вернули РФ в ПАСЕ, могли требовать от РФ определенных уступок, в том числе прекращение огня хотя бы на месяц.

"Несмотря на ваши прагматичные интересы, такие как "Северный поток 2", помните о тех геополитических последствиях, которые могут быть в случае предательства Украины нашими ключевыми партнерами в "нормандском формате", - сказала Гопко.

Депутат Бундестага от Зеленых, глава межпарламентской группы дружбы с Украиной Омид Нурипур со своей стороны заявил: "Мы должны поддержать Украину и не допустить ситуации "один против трех".

Немецкие Зеленые, подчеркнул Нурипур, являются друзьями Украины, которые солидарны с ней во времена российской агрессии. И они будут настаивать, чтобы решение "нормандского" саммита 9 декабря не помешали Украине, не нарушили ее суверенитета.