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"Новая архитектура Европы": Макрон о своем видении "нормандского саммита"

"Новая архитектура Европы": Макрон о своем видении "нормандского саммита"
17:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Эммануэль Макрон сказал, чего ждет от саммита "нормандской четверки".

Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что проведение 9 декабря в Париже встречи лидеров в нормандском формате обеспечит доверие и безопасность в Европе.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО в четверг в Париже.

"Мы работаем над этим с канцлером Меркель. Мы проведем "нормандский саммит" 9 декабря с целью имплементации минских договоренностей. Я убежден, что мы обеспечим сильный европейский суверенитет и построим новую архитектуру доверия и безопасности в Европе", - заявил Макрон.

Он отметил, что речь идет о стабильности, которая обеспечит отсутствие замороженных конфликтов, в частности, в Украине.

"Речь идет о мире и стабильности в Европе, над чем мы работаем", - сказал президент Франции.

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Как известно, саммит с участием лидеров Украины, Франции, Германии и России (так называемой нормандской четверки) запланирован на 9 декабря в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен на этой встрече поднять вопрос о конкретных сроках деоккупации Донбасса, возвращении заложников, решении ситуации безопасности и местных выборах.

Также Зеленский обещал, что новый закон об особом статусе Донбасса будет разработан в "сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом".

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Все по теме:

Германия, Украина, Франция, ФРГ, Россия, РФ, Эммануэль Макрон.
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