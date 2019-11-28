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Макрон: Нужно говориь с РФ, чтобы не ухудшать ситуацию в Украине

Макрон: Нужно говориь с РФ, чтобы не ухудшать ситуацию в Украине
16:05 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Лидер Франции говорит, что диалг с Россией не является признаком слабости или наивности.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что выступает за развитие диалога с Российской Федерацией, чтобы не ухудшить ситуацию в Украине.

Об этом Макрон сказал в Париже на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которая транслировалась на сайте Альянса.

По его словам, он хочет "придать новый импульс" диалогу с Россией.

При этом президент Франции считает, что развитие диалога с РФ не является "сигналом слабости или наивности".

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"Наш Альянс имеет историю и географию. И мы по этой причине должны в значительной мере обдумать, каковы наши отношения с Россией, поскольку Россия, несомненно, географически находится в Европе. Учитывая сказанное, я серьезно уважаю обеспокоенность относительно вопросов безопасности всех наших европейских партнеров", - заявил Макрон.

В этой связи президент Франции напомнил о четком обязательстве НАТО относительно политики сдерживания и обороны в Балтийских странах и в регионе Черного моря.

"Мы все всегда будем очень суровыми, когда речь пойдет о нашем суверенитете и наших партнеров", - подчеркнул Макрон.

В то же время он задал риторический вопрос, сделало ли отсутствие диалога с Россией «европейский континент более безопасным?».

"А соответствует ли это нашим интересам и интересу нашей стабильности не заниматься делами, которые касаются вопросов замороженных конфликтов, и позволить ситуации в Украине ухудшиться? Я так не думаю", - сказал Макрон и добавил, что диалог с Россией отвечает интересам мира и стабильности в Европе.

"И мы работаем над этим. И это является причиной, почему вместе с канцлером (ФРГ) Меркель мы проведем "нормандский саммит" 9 декабря, чтобы и дальше работать над реализацией Минских соглашений", - заверил президент Франции.

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Также он отметил необходимость работать для укрепления европейского суверенитета и "построения новой архитектуры доверия и безопасности в Европе".

Макрон сказал, что по этой же причине в интересах мира и стабильности необходимо вступать в диалог с Россией по контролю над вооружениями.

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Франция, НАТО, Россия, Донбасс, Йенс Столтенберг, Эммануэль Макрон.
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