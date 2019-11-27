Наперекор Макрону: США назвали НАТО самой успешной платформой в истории

Новости мира:Соединенные Штаты Америки не разделяют заявления Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

В отличие от заявлений президента Франции об упадке Североатлантического альянса официальный Вашингтон считает НАТО самой успешной платформой безопасности за последние 70 лет.

Об этом заявила во время телефонной пресс-конференции в среду официальный представитель Государственного департамента США.

"Соединенные Штаты возглавляли процесс создания Альянса и до сих пор считают его платформой, которая будет праздновать 70-летие, остается самым успешным Альянсом в истории", - подчеркнула чиновница администрации США.

Комментируя высказывания президента Макрона об отсутствии координации между союзниками и приближении "смерти мозга" НАТО, официальная представительница Госдепа подчеркнула, что в Вашингтоне "не считают спорным вопросом" взаимодействие в Альянсе.

"Президент (Трамп – ред.), как и госсекретарь (Помпео – ред.) на протяжении многих лет очень четко заявляли об очень мощной поддержке Альянса со своей стороны", - отметила американская чиновница.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжают играть ключевую лидерскую роль в Альянсе и напомнила об инициативе президента Трампа несколько лет назад о "справедливом" распределении финансового бремени, то есть взносов стран-членов.

"Один из акцентов на заседании этого года (саммита НАТО в Лондоне – ред.) будет сосредоточен на успешности распределения бремени. Думаю, окончательные заявления, которые выйдут по этому поводу, будут позитивными",- подчеркнула представитель Госдепа.

Она отметила, что члены Альянса достигли значительного прогресса в этом вопросе, и об этом пойдет речь во время саммита на следующей неделе.