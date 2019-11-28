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В МИД России расказали, что думают о "нормандском саммите"

В МИД России расказали, что думают о "нормандском саммите"
14:02 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что встреча в "нормандском формате" не станет "волшебной палочкой" и РФ попросили об этой встрече.

В МИД России считают, что саммит лидеров стран "нормандского формата" не станет "волшебной палочкой".

Об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова.

Она заявила, что ставить вопрос о том, при каких результатах саммит может быть успешным для России, некорректно, поскольку российская сторона не была инициатором этой встречи.

"Этот вопрос надо задать тем, кто эту встречу инициировал. Россию об этой встрече просили. Россия сказала, что встреча ради встречи не имеет смысла, Россия сказала, что нужны конкретные шаги на земле", - отметила Захарова.

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По ее словам, после выполнения необходимых условий встреча была подтверждена Кремлем.

"Позиция Москвы глобально заключается в том, что есть Минские договоренности, нужна только политическая воля со стороны Киева для их полной имплементации и реализации на земле. Никакие дополнительные встречи не смогут стать волшебной палочкой для того, чтобы Минские договоренности реализовались сами по себе. Их нужно реализовывать Киеву", - подчеркнула Захарова.

"Несмотря на эту четкую позицию, мы услышали о желании Киева и Берлина, и Парижа о проведении такой встречи. На нее согласились после того, как эта встреча была подготовлена с учетом тех шагов, о которых я только что сказала", - добавила Захарова.

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.

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МИД России, Мария Захарова, Нормандский формат.
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