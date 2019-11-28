Россия планирует доплачивать контрактникам в оккупированном Крыму

Новости Украины:Минобороны подготовило постановление, согласно которому военные будут получать доплаты из-за ухудшения климатических условий.

Министерство обороны РФ предлагает приравнять условия службы в оккупированном Крыму к службе в районах Крайнего Севера из-за "ухудшения климатических условий", возникших "в связи с перекрытием Северо-Крымского канала"

Об этом говорится в подготовленном российским военным ведомством проекте изменений в постановление правительства РФ от 30 декабря 2011 года № 1237.

В пояснительной записке указано, что документ подготовлен "в связи с ухудшением климатических условий и обострением экологической обстановки в местах дислокации воинских частей на территории "Республики Крым".

Уточняется, что до 2014 года Северо-Крымский канал обеспечивал территорию Крыма на 80-87% объема забора воды, но, несмотря на это, проблема нехватки пресной воды сохранялась. В апреле 2014 года подача воды из Днепра в Крым была полностью прекращена.

"Из-за небольшого количества осадков и бедной речной сети на территории Крыма стала наблюдаться нехватка пресной воды, а площади орошаемых земель уменьшились с 400 тыс. га до 13,4 тыс. га", - говорится в документе.

Кроме того, указывается, что в 2018 году из-за критической нехватки воды в технологическом процессе производства диоксида титана на заводе "Крымский Титан" (подпитка кислотных накопителей водой производилась из СКК) произошла авария с выбросом в воздух сернистого ангидрида (вызывает раздражение кожи, слизистых оболочек носа и глаз, а в худшем случае - отек легких).

В этой связи Минобороны предлагает внести изменения в постановление правительства РФ, регламентирующего размер надбавок к денежному довольствию при прохождении службы "в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях, высокогорных районах, пустынных и безводных местностях", в части отнесения территории Крыма "к пустынным и безводным местностям и установления военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, проходящих военную службу (службу) на территории Республики Крым, коэффициента в размере 1,1 к денежному довольствию".