Откажитесь от "имперских замашек": Лавров призывает Запад снять санкции с РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призывает Западный мир пересмотреть свою "имперскую политику" и снять с России все санкции. Об этом он рассказал выступая перед слушателями Дипломатической академии Министерства иностранных дел Киргизстана.
Лаврову задали вопрос, какой вариант с разрешением Западных санкций он считает наиболее приемлемым? На что Сергей Лавров ответил, что лучше всего отказаться от имперских замашек и перестать диктовать всем свою волю.
Глава МИД РФ подчеркнул, что санкции против России ввели под предлогом событий в Украине.
"Наши западные коллеги говорят: ну сделайте что-нибудь по Украине, выполните Минские договоренности, и мы тогда с облегчением с радостью будем снимать санкции", - сказал Лавров.
Он так же подчеркнул, что в "Минске-2" Россия вообще не указана. Она являться только членом "нормандского формата".
Лавров утверждает, что на востоке Украины "конфликтуют Донецк и Луганск с Киевом".