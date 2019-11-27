Откажитесь от "имперских замашек": Лавров призывает Запад снять санкции с РФ

Лавров заявляет, что пора прекратить диктовать свои правила и волю.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призывает Западный мир пересмотреть свою "имперскую политику" и снять с России все санкции. Об этом он рассказал выступая перед слушателями Дипломатической академии Министерства иностранных дел Киргизстана.

Лаврову задали вопрос, какой вариант с разрешением Западных санкций он считает наиболее приемлемым? На что Сергей Лавров ответил, что лучше всего отказаться от имперских замашек и перестать диктовать всем свою волю.

Глава МИД РФ подчеркнул, что санкции против России ввели под предлогом событий в Украине.

"Наши западные коллеги говорят: ну сделайте что-нибудь по Украине, выполните Минские договоренности, и мы тогда с облегчением с радостью будем снимать санкции", - сказал Лавров.

Он так же подчеркнул, что в "Минске-2" Россия вообще не указана. Она являться только членом "нормандского формата".

Лавров утверждает, что на востоке Украины "конфликтуют Донецк и Луганск с Киевом".