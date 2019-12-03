Вятрович официально стал народным депутатом

Новости Украины:Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович стал нардепом от партии "Европейская Солидарность".

Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович принял присягу народного депутата.

Как сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Вятрович вошел во фракцию "Европейская солидарность".

"14 ноября 2019 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном округе, Вятровича Владимира Михайловича,, включенного в избирательный список политической партии "Европейская солидарность". В соответствии со статьей 79 Конституции Украины, перед вступлением в должность народный депутат приносит присягу перед Верховной Радой Украины с трибуны парламента", - отметил Председатель ВР Дмитрий Разумков.

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Европейской солидарности" Ирины Луценко 12 ноября.

Как сообщалось, 4 ноября Ирина Луценко сообщила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем. "Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала она на своей странице в Facebook, поблагодарив своих коллег и единомышленников за поддержку. При этом парламентарий сообщила, что остается членом партии "Европейская солидарность".

В свою очередь ее супруг, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил сложение ею полномочий, а также уточнил, что Ирина Луценко "перенесла серьезную проблему с сердцем". Он также опроверг озвучиваемые в соцсетях иные выдвигаемые версии сложения супругой полномочий.