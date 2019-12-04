Напомнить о "красных линиях": три партии созывают людей на Майдан

Фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" в Верховной Раде призывают всех неравнодушных украинцев выйти в воскресенье, 8 декабря, на акцию против капитуляции в центр Киева.
Соответствующее обращение с подписями лидеров политсил Петра Порошенко ("Евросолидарность"), Святослава Вакарчука ("Голос") и Юлии Тимошенко ("Батькивщина") на странице в соцсети Facebook обнародовал народный депутат от "Евросолидарности" Андрей Парубий.
"Украинцы! Учитывая судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне Нормандской встречи необходимо напомнить власти о "красных линиях" - требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать", - говорится в опубликованном обращении.
Так, среди упомянутых требований:
"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13:00 выйти на Майдан Независимости чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину", - говорится в обращении.