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Вторник, 03.12.2019
"Нормандский саммит": у Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
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"Нормандский саммит": у Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

"Нормандский саммит": у Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
21:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:На совещании у Зеленского по подготовке к нормандскому саммиту утверждены 5 сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.

При участии президента Украины Владимира Зеленского во вторник состоялось координационное совещание в рамках подготовки ко встрече в "Нормандском формате", в ходе котором обсудили и утвердили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей глава Украинского государства дал поручение главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил", - сообщает во вторник вечером пресс-служба Офиса президента.

Согласно информации, Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.

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"Решено, что перед встречей в нормандской формате состоится заседание СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

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Донбасс, СНБО, Владимир Зеленский, Нормандский формат.
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