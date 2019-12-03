"Нормандский саммит": у Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

Новости Украины:На совещании у Зеленского по подготовке к нормандскому саммиту утверждены 5 сценариев реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.

При участии президента Украины Владимира Зеленского во вторник состоялось координационное совещание в рамках подготовки ко встрече в "Нормандском формате", в ходе котором обсудили и утвердили возможные сценарии реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей глава Украинского государства дал поручение главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил", - сообщает во вторник вечером пресс-служба Офиса президента.

Согласно информации, Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.

"Решено, что перед встречей в нормандской формате состоится заседание СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.