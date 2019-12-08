Новая таможня официально приступила к работе

Новости Бизнеса:Государственная таможенная служба Украины официально начала работать.

В Украине с сегодняшнего дня официально заработала Государственная таможенная служба, которой передали полномочия Государственной фискальной службы.

Об этом сообщается на странице ГТСУ в Facebook.

В таможне напомнили, что перед официальным запуском сократили количество региональных таможен с 26 до 16; запустили тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан; создали калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей; парламент предварительно поддержал переход к единому юридическому лицу; принят закон о создании института авторизованных экономических операторов и закон о режиме общего транзита.

Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора 5 июля первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов назначен руководителем Государственной таможенной службы. 6 декабря Нефедов предупредил украинцев о возможных сложностях, связанных с одномоментной ликвидацией Государственной фискальной службы и стартом работы новой Таможенной службы с 8 декабря.

Как написал на своей странице в соцсети Facebook Нефедов, с 00:00 часов 8 декабря созданные в структуре Таможенной службы региональные таможни приступают к выполнению таможенных формальностей и прекращаются соответствующие полномочия таможен ГФС.