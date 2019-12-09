Запасы газа в хранилищах Украины сократились на 7%

Новости Бизнеса:Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 7 декабря уменьшился до 20,249 млрд куб. м.

Украина с 1 ноября по 7 декабря 2019 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 7% (на 1 млрд 534,32 млн куб. м) – до 20 млрд 249,36 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Отбор из ПХГ Украины, в частности, 7 декабря составил 70,99 млн куб. м при импорте 4,09 млн куб. м и внутренней добыче 56,67 млн куб. м.

Текущий объем превышает показатель запасов 7 декабря 2018 года на 29,8%, 7 декабря 2017 года – на 28,2%, 7 декабря 2016 года – на 53,5%.

Как сообщалось, на протяжении отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м). В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние десять лет запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.