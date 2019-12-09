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Милованов рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за агрессии России

Милованов рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за агрессии России
12:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Министр экономики Тимофей Милованов заявляет, что в результате российской агрессии потери экономики Украины составили от $50 до 150 млрд.

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов обнародовал статистику о потерях украинской экономики от агрессии Российской Федерации и оценку остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Россией Крыму.

"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд (например, Андерс Аслунд (аналитик Atlantic Council – ред.) дает оценку в 100 млрд)", - написал Милованов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Он также сообщил, что оценка остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных украинскому правительству территориях – Крым и отдельные районы Донбасса - составляет около 85 млрд грн.

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Министр уточнил, что на территории АР Крым и г.Севастополя зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 млрд грн; На территории Донецкой области - почти 120 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 33 млрд грн; На территории Луганской области - почти 70 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 23 млрд грн.

"По оценкам Фонда государственного имущества, около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях", - добавил Милованов.

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Инфляция, ВВП, Экономика Украины, агрессия РФ, Тимофей Милованов.
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