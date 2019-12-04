Милованов: За 20 лет моратория украли половину госземель

Новости Украины:Тимофей Милованов заявил, что в госсобственности было 1,5 млн гектаров земель, сейчас половина из них куда-то исчезла.

За годы моратория на продажу земли из государственной собственности было украдено 750 тыс. гектар, заявил во время выступления на парламентских слушаниях министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"За 18 лет моратория и разговоров о том, какую модель оборота земель выбрать, у государства просто украли 750 тыс. гектар. Было 1,5 млн гектар госземель, сейчас часть отведена", - сказал он.

По словам министра, земли, которые находятся во владении государственных предприятий и Национальной аграрной академии наук, "задешево используют опытные дельцы".

По подсчетам министерства, рынок земли всего за один квартал 2020 года (октябрь-декабрь) может принести около 9 млрд грн.

"Нормальная работа рынка земли всего за три месяца следующего года принесет около 9 млрд грн дополнительных денег к росту ВВП, что составит около 0,23% к зеркальному росту. В 2021 году такой рост ожидается на уровне дополнительных 30 млрд грн - плюс 0,83% роста ВВП", - сказал Милованов.

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

По оценке Всемирного банка, отмена моратория будет приносить экономике Украины 0,7-1,5 млрд долл. ежегодно.