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Земельная реформа: депутаты намерены провести слушания по рынку земли

Земельная реформа: депутаты намерены провести слушания по рынку земли
09:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Парламентарии планируют собраться на слушания касательно земельной реформы сразу после утреннего пленарного заседания.

Верховная Рада планирует 4 декабря провести парламентские слушания о рынке земли в Украине.

Об этом говорится в повестке дня пленарного заседания, опубликованной на сайте ВР.

Парламентские слушания на тему "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения" Рада собирается провести во второй половине дня - ориентировочно, в 15:00.

До этого во время утреннего пленарного заседания депутаты намерены принять во втором чтении законопроект №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", которым предусмотрено предоставление добровольцам статуса участников боевых действий. Данный документ определен как безотлагательный, а рассмотреть его парламент планирует первым в среду.

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Второе чтение в Раде должен пройти и проект закона №2233 "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии". Им предусматривается предоставить Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, право устанавливать предельные цены на рынке электроэнергии до 2023 года.

Также во втором чтении депутаты планируют рассмотреть законопроект №0858 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству".

Кроме того, депутаты намерены рассмотреть законопроекты "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку" (№2457), "О внесении изменений в Заключительные и Переходные положения Кодекса Украины по процедурам банкротства" (№2290) , "Об оборонных закупках" (№2398 и два альтернативных ему).

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Традиционно в среду парламентарии работают в пленарном режиме только в течение утреннего заседания. Остаток дня отведён им для работы в комитетах, фракциях и группах.

Напомним, депутаты хотят уменьшить количество земли в одних руках и запретить гражданам РФ покупать землю.

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Верховная Рада, Рынок земли, Законопроект, Земельная реформа.
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