Земельная реформа: в "Слуге народа" готовят сюрпризы в законопроекте

Новости Украины:Депутаты хотят уменьшить количество земли в одних руках и запретить гражданам РФ покупать землю.

Поправки, которые депутаты готовят ко второму чтению законопроекта о рынке земли, предусматривают уменьшение концентрации земель и введение санкций для предотвращения передачи земель в собственность Российской Федерации или ее граждан.

Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития, депутат от партии "Слуга народа" Роксолана Пидласа.

"Позиция фракции "Слуга народа" и комитета - мы готовы пересматривать максимальные объемы концентрации сельхозземель в одни руки в сторону уменьшения на уровне страны и громады", - сказала она, отметив, что в одобренном законопроекте объем концентрации на уровне области снижен до 8% с 15%.

"Кроме того, вводится новый вид санкций - запрет на приобретение земельных участков, чтобы граждане РФ или РФ как государство не могла стать владельцем земельных участков", - сказала она.

Также депутат отметила, что законопроект будет содержать положения о референдуме, где решится вопрос о допуске иностранцев к рынку земли. В случае, если украинцы проголосуют "за" – иностранцы или юрлица с конечными бенефициарами-иностранцами смогут покупать участки, расположенные не ближе чем 30 км к государственной границе Украины.

Верховная Рада 13 ноября приняла в первом чтении законопроект относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. Согласно проекту, иностранцы смогут покупать сельхозземли с 1 января 2024 года.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме.

Как сообщалось ранее, земельная реформа, которая предполагает свободный рынок земли в Украине, позволит привлечь не только внешние, то также и большой резерв внутренних инвестиций в аграрный сектор.