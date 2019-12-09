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Украинская энергосистема работает без двух атомных блоков

Украинская энергосистема работает без двух атомных блоков
12:28 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В Украине по состоянию на 9 декабря работают 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях.

На сегодняшнее утро в работе находятся 13 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 274,83 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатома".

 "8 декабря атомными станциями выработано 274,83 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 5,88 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в компании.

Также сообщается, что 9 декабря на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков. 

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 75-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 380-е сутки среднего планового ремонта.

Главу "Энергоатома" уволили

"9 декабря 2019 года в 1:45 энергоблок №6 Запорожской АЭС разгружен до 600 МВт (до 73% номинальной мощности) для устранения дефекта на главном циркуляционном насосе №3 (ЦН-3)", - отметили в НАЭК.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 440 МВт, РАЭС - 2850 МВт, ЮУАЭС - 3050 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

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Запорожская АЭС, Энергоатом, Хмельницкая АЕС, энергосистема, Энергоблоки.
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