Скачать
Среда, 27.11.2019
Литва и Украина подписали важную декларацию на 5 лет: о чем она
Литва и Украина подписали важную декларацию на 5 лет: о чем она
Зеленский призывает литовский бизнес инвестировать в Украину
Зеленский призывает литовский бизнес инвестировать в Украину
Golden Boy-2019: назван лучший молодой игрок Европы
Golden Boy-2019: назван лучший молодой игрок Европы
ВВС Украина обнародовала шорт-лист премии "Книга года-2019"
ВВС Украина обнародовала шорт-лист премии "Книга года-2019"

Главу "Энергоатома" уволили

Главу "Энергоатома" уволили
16:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Гончарук сообщил, что Кабмин уволил президента "Энергоатома" Недашковского.

Кабинет министров Украины принял решение об увольнении Юрия Недашковского с должности президента государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом", являющегося оператором всех действующих атомных электростанций Украины.

Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.

"Да, решение было принято сегодня. Инициатором его был министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель", - сказал Гончарук.

Также премьер отметил, что сейчас правительство проводит кадровые изменения в очень многих государственных структурах.

Кабмин утвердил новую программу медицинских гарантий для украинцев

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Энергоатом, Алексей Гончарук, Юрий Недашковский, Алексей Оржель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится
02 Каши и крупы для женского здоровья
03 Зима отменяется: в Украину идет потепление и дожди с мокрым снегом
04 Лунный календарь стрижек на декабрь 2019 года
05 Манчестер Сити 1:1 Шахтер: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский за полгода внес в Раду 45 законопроектов
Зеленский за полгода внес в Раду 45 законопроектов
Главу &quot;Энергоатома&quot; уволили
Главу "Энергоатома" уволили
Премьер Швеции приедет в Киев
Премьер Швеции приедет в Киев
Наталия Дайер рассказала о будущем Нэнси в 4 сезоне &quot;Очень странных дел&quot;
Наталия Дайер рассказала о будущем Нэнси в 4 сезоне "Очень странных дел"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь