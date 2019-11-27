Главу "Энергоатома" уволили

Новости Бизнеса:Гончарук сообщил, что Кабмин уволил президента "Энергоатома" Недашковского.

Кабинет министров Украины принял решение об увольнении Юрия Недашковского с должности президента государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом", являющегося оператором всех действующих атомных электростанций Украины.

Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук.

"Да, решение было принято сегодня. Инициатором его был министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель", - сказал Гончарук.

Также премьер отметил, что сейчас правительство проводит кадровые изменения в очень многих государственных структурах.

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.