Кабмин утвердил новую программу медицинских гарантий для украинцев

Новости Украины:Новая программа гарантий будет действовать для всех видов медицинской помощи.

Кабинет министров Украины принял программу медицинских гарантий, которая начнет работать с 1 апреля 2020 года, дав старт второй волне трансформации системы здравоохранения.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Как отмечается, программа медицинских гарантий для населения будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. Государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья Украины.

"Государство уже оплачивает медицинские услуги на уровне первичного звена по принципу "деньги ходят за пациентом". Человек обращается к семейному врачу, педиатру или терапевту и получает услуги бесплатно. Врач, который обслуживает много пациентов, получает достойную зарплату. Теперь новые правила финансирования начнут работать для специализированной медицинской помощи, так называемого вторичного звена. Для этого медицинские учреждения вторичного уровня должны заключить договора с Национальной службой здоровья Украины. С 1 апреля программа медицинских гарантий будет действовать для всех видов помощи", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Согласно решению правительства, с 1 января 2020 года продолжается финансирование из госбюджета медицинских услуг для предоставления первичной медицинской помощи, продолжается программа "Доступные лекарства", которая будет расширяться.

Отмечается, что правительство также приняло решение о введении госпитальных округов для того, чтобы пациенты имели доступ к качественной и действенной сети медицинских учреждений. Также, чтобы украинцы могли быстро и удобно добираться к ним.

В то же время, 233 млн грн выделят дополнительно на программу "Лечение за рубежом", которая позволит отправить на трансплантацию за границу 94 человека до конца 2019 года.

Кроме того, Кабмин принял четыре государственных стратегии в сфере общественного здоровья, направленные на профилактику, чтобы люди меньше болели. Например, по развитию иммунопрофилактики до 2022 года.