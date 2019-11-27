Новые социальные гарантии для медиков: депутаты зарегистрировали законопроект

Новости Украины:Новые гарантии будут касаться медиков принимавших участие в военных действиях на Донбассе.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о предоставлении дополнительных социальных гарантий медицинским работникам, которые принимали непосредственное участие в обеспечении проведения антитеррористической операции и/или осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, которые осуществляются путем проведения операции Объединенных сил (№2467).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его авторами являются группа депутатов из фракции "Европейская солидарность".

Законопроектом в Земельном кодексе Украины предлагается установить, что земельные торги не проводятся при безвозмездной передаче земельных участков вышеназванным категориям медицинских работников.

В законе "Об общеобязательном пенсионном страховании" устанавливается, что право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют, в частности, и такие медработники - после достижения мужчинами 55 лет, женщинами - 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Также в законе "Об оздоровлении и отдыхе детей" к детям, которые нуждаются в особом социальном внимании и поддержке, относятся дети таких медработников.

Кроме того, в законе "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства" определяется, что государственная поддержка в размере 50% стоимости строительства (приобретения) доступного жилья и/или льготного ипотечного жилищного кредита предоставляется таким медработникам.

В законе "О занятости населения" предлагается установить, что соответствующие медицинские работники относятся к категориям граждан, которые имеют дополнительные гарантии в содействии трудоустройству.