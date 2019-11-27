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Разумков - о войне на Донбассе: Есть "красные линии", которые Украина не переступит

Разумков - о войне на Донбассе: Есть "красные линии", которые Украина не переступит
11:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Дмитрий Разумков подчеркнул, что существуют "красные линии", которые Украина не переступит .

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркивает, что Украина будет идти дипломатическим путем для возвращения своих территорий.

Об этом он сказал во время открытия 12-й сессии Парламентской ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

"Мы сегодня находимся в достаточно тяжелом положении: в Украине идет война, Украина борется на разных фронтах за свою территориальную целостность и возвращение временно оккупированных территорий. Я хотел бы вас заверить, что мы прилагаем максимум усилий, и для себя принимаем что единственно возможный путь - это дипломатический путь решения этой проблемы", - подчеркнул Разумков.

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По словам председателя ВР, парламент также приобщается к этому процессу и пытается как можно быстрее решить эту проблему.

"Однако есть "красные линии", которые вы хорошо все знаете. Это вопросы связаны с тем, что не может быть торговли своими территориями и своими гражданами. Это принципиально", - сказал Разумков.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заметил, что поддерживает слова Разумкова о том, что "Украина четко настроена на дипломатический способ урегулирования конфликта с Российской Федерацией".

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"Но без международной поддержки и без вашей поддержки этого достичь будет очень трудно. Мы рассчитываем на то, что дальнейшее принцип территориальной целостности и поддержка друг друга будет доминировать в нашей организации", - сказал он и выразил надежду на то, что никакие попытки других стран повредить сотрудничества стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова - ред) не будут иметь успеха.

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Верховная Рада, РФ, Донбасс, ОРДЛО, Дмитрий Разумков.
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