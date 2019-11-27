Разумков: Украина готова развивать ГУАМ

Новости Украины:Спикер ВР надеется на более тесные отношения с организацией, что позволить привлечь инвестиции в страну.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что украинский парламент готов приложить максимум усилий для развития Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

Об этом он сказал во время открытия 12-й сессии Парламентской ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

Разумков поздравил участников события в новом парламенте."Все те положительные наработки, которые существуют и в рамках двусторонних наших межгосударственных отношений и межпарламентских, что принципиально, так же, как и вопросы, связанные с работой в рамках ГУАМ, для нас важны, для нас являются приоритетными. И мы надеемся, что изменение нашего курса будет направлено именно на углубление сотрудничества в этой сфере", - сказал он.

Председатель ВР поблагодарил участников мероприятия за постоянную поддержку и понимание того, что происходит в Украине, за поддержку в борьбе за территориальную целостность Украины.

"Я надеюсь, что в дальнейшем мы сможем углубить наше сотрудничество в рамках межпарламентских отношений. Я уверен, что в целом организация будет развиваться, и мы готовы приложить максимум усилий к этому. Но мы являемся представителями украинского парламента, поэтому говорим о том, что со своей стороны мы готовы более глубоко, более конструктивно и эффективно развивать организацию", - отметил спикер.

В то же время, добавил он, на сегодняшний день"у нас есть пробелы в этой коммуникации".

"Но и позиция правительства, и, я уверен, и позиция Офиса президента, - она будет совпадать с моими словами", - сказал Разумков.

Кроме того, он отметил, что украинская сторона стремится к расширению сотрудничества в сферах торговли, экономики, науки, транспорта, энергетики, телекоммуникаций и в других направлениях, по которым можно было бы создать выгодные условия для сотрудничества между государствами ГУАМ, привлечения инвестиций и обмена опытом.