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Нардепы предложили новую редакцию закона "Об акционерных обществах"

Нардепы предложили новую редакцию закона "Об акционерных обществах"
18:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Депутаты предлагают Раде новую редакцию закона об акционерных обществах.

Народные депутаты предлагают разрешить компаниям выбирать модель корпоративного управления, соответствующая норма заложена в законопроект №2493, который был зарегистрирован в Раде 25 ноября.

Текст документа на парламентском сайте пока отсутствует, однако, согласно сообщению на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), обнародованном во вторник, проект закона предлагает новую редакцию закона "Об акционерных обществах (АО)".

Согласно сообщению, законопроект является кодификацией и упорядочиванием изменений в законодательство об АО, внесенных на протяжении последних нескольких лет. "Конечно, он также предусматривает устранение тех насущных проблем, которые были выявлены практикой применения закона", - цитирует пресс-служба ведомства члена НКЦБФР Максима Либанова.

Проект закона, в частности, предлагает наряду с двухуровневой системой корпуправления, которую предусматривает нынешнее законодательство, ввести одноуровневую. Кроме того, запланировано создание пропорционального подхода к корпоративному управлению, который будет учитывать размер компании, тип ее бизнес-модели и др., уточняет НКЦБФР.

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Законопроект предусматривает применение электронного голосования на общих сборах акционеров, что позволит проводить как традиционные (очные) собрания, так и электронные общие собрания. Запланировано также введение сокращенной процедуры созыва внеочередных общих сборов.

"На данный момент статья 48 действующего закона об АО предусматривает проведение общих сборов путем заочного голосования (опроса), но ее реализация на практике невозможна", - уточняется в тексте анализа.

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В законопроекте, согласно презентации, выделили отдельный пункт, посвященный прогрессу Украины в рейтинге "Защита прав миноритарных акционеров" Doing Business (DB), который публикует ежегодно Всемирный банк.

"Задача максимум - в 2021 году войти в первую десятку стран (с 64-й строчки в 2019 году - Ред.) в компоненте рейтинга DB", - сообщила комиссия, добавив, что самым слабым местом на данном этапе остается вопрос ответственности директоров, который поднимается в новом проекте закона.

Согласно анализу НКЦБФР, законопроект также значительно упрощает слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования АО за счет отказа от многочисленных бюрократических процедур. По каждому виду реорганизации будут составлены отдельные статьи с детальными инструкциями.

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Вместе с тем новый законопроект предполагает введение учета долей ООО Центральным депозитарием ценных бумаг, к которому компании смогут присоединиться добровольно. По мнению НКЦБФР, учет предоставит дополнительную защиту прав собственности, гарантирует исполнение обязательств по договорам о долях, позволит внедрить технологический способ проведения общих сборов и предоставит дополнительные возможности обмена информации при проведении корпоративных событий.

"Я не ожидаю, что после принятия закона ООО массово побегут в НДУ (Национальный депозитарий Украины - Ред.). Но то, что такие прецеденты будут, это безусловно", - считает Либанов.

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Как указывается в анализе, еще одной задачей законопроекта является ведение требований европейских директив MiFID II и Capital Requirements Directive (CRD) в части корпоративного управления к инвестиционным фирмам в Украине. НКЦБФР напомнила, что на данном этапе стандарты корпоративного управления существуют только в банковском сегменте финансового сектора.

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Верховная Рада, Акционерные общества, НКЦБФР, Максим Либанов.
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