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В "Слуге народа" объяснили, почему не поднимается прожиточный минимум

В "Слуге народа" объяснили, почему не поднимается прожиточный минимум
17:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В "Слуге народа" подчеркнули, что на данный момент повышение прожиточного минимума невозможно.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа заявила, что прожиточный минимум в Украине должен составлять не менее 3500 грн (сейчас – 1936 грн для трудоспособных граждан).

"Думаю, что 3500 – это уже более реальные цифры. Но это тоже не та сумма, на которую человек может поддерживать достойный уровень жизни. Это абсолютный минимум, без которого человек просто не сможет", – рассказала Пидласа, передает "Обозреватель".

Она также объяснила, почему депутаты не повысили этот показатель (согласно принятому Радой госбюджетом-2020, прожиточный минимум поднимется всего лишь до 2189 грн – и лишь в конце следующего года).

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Политик признала, что в 1936 грн – "очень маленькая сумма", на которую невозможно прожить. Однако, напомнила она, это "номинальная" цифра, которую Министерство социальной политики использует для расчета социальных выплат.

Пидласа объяснила, что сейчас депутаты не могут повысить прожиточный минимум до адекватной суммы именно из-за подвязанных к нему соцвыплат.

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"К прожиточному минимуму привязано огромное количество социальных выплат. А в бюджете - ограниченное количество средств на социальные выплаты. К сожалению, она не может быть больше, чем сейчас. Мы можем перенаправить их с обороны, образования, медицины, но я не считаю это оптимальным решением. До тех пор, пока мы не пересмотрим формулу расчета социальных выплат, формальный прожиточный минимум нельзя поднимать", – отметила нардеп.

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Верховная Рада, Прожиточный минимум, Слуга народа, Роксолана Пидласа.
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