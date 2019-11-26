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Разумков прогнозирует падение уровня доверия к органам власти

Разумков прогнозирует падение уровня доверия к органам власти
16:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Разумков признает, что скандалы не добавляют рейтинга Раде.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков признает, что скандалы не добавляют рейтинг ВР, и считает необходимым исправить ситуацию относительно уровня доверия граждан Украины к парламенту.

Об этом спикер сказал во время брифинга в кулуарах международной конференции "Обеспечение прав ребенка в условиях вооруженного конфликта", комментируя результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии (КМИС).

"Я понимаю, что всегда спустя некоторое время доверие к органам власти будет падать. Однако мы с вами также видели и скандалы, к сожалению, которые имеют место в Верховной Раде. Они не добавляют рейтинг нашему учреждению, так же, как и любым другим. Поэтому посмотрим, будем исправлять ситуацию", - сказал Разумков.

Уровень недовольства украинским правительством растет: данные опросов

Как сообщалось ранее, согласно общенациональному исследованию, проведенному Фондом "Демократические инициативы" совместно с КМИС 4-19 ноября 2019 года, 47% украинцев недовольны работой Верховной Рады ХІ созыва, а 34% респондентов работа парламента полностью либо преимущественно удовлетворяет.

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Верховная Рада, КМИС, Дмитрий Разумков.
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