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Корниенко: Не все нардепы фракции "Слуга народа" являются членами партии

Корниенко: Не все нардепы фракции "Слуга народа" являются членами партии
15:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Корниенко говорит, что в "Слуге народа" около 500 членов партии.

В политическую партию "Слуга народа" сейчас входят около 500 человек.

Об этом в интервью hromadske.ua сказал председатель партии Александр Корниенко.

"Да, в партии около 500 членов", - сказал Корниенко, отвечая на вопрос.

Он добавил, что небольшое количество членов партии является принципиальной позицией.

"Принять всех желающих в партию мы всегда успеем, но качество этих людей могло быть разное Когда мы начинали президентскую кампанию, у нас был очень большой волонтерский проект "ЗЕкоманда". Очень много людей из этого проекта сразу говорили, что политическая мотивация их не интересует, и во власть они идти не собираются", - рассказал Корниенко.

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Он уточнил, что не все народные депутаты от фракции "Слуга народа" являются членами партии.

"Депутатов-членов партии, я думаю, около 50 сейчас, может, где-то 60-70. Продолжается процесс - они пишут заявления", - сказал Корниенко.

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Верховная Рада, Слуга народа, Александр Корниенко.
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