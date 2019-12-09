В Украине зарегистрировали первый географический бренд

Новости Бизнеса:"Гуцульська овеча бриндзя" стала первым украинским продуктом с зарегистрированным географическим указанием.

Министерство развития экономки, торговли и сельского хозяйства Украины 11 ноября выдало свидетельство о регистрации права на использование зарегистрированного указания происхождения товара в отношении сыра "Гуцульська овеча бриндзя".

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, "Гуцульська овеча бриндзя" - это первое украинское географическое указание, которое соответствует европейским требованиям к регистрации и имеет право на признание в ЕС.

Заявку на регистрацию географического указания подал в Минэкономики общественный союз "Ассоциация производителей традиционных карпатских высокогорных сыров" 19 декабря 2018 года.

"Гуцульська овеча бриндзя" производится на летних высокогорных пастбищах Карпат из горного овечьего молока в соответствии с традициями, восходящими к XV веку. Зона производства продукта охватывает Закарпатскую, Ивано-Франковскую и часть Черновицкой области.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 9 октября 2019 года подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию правовой защиты географических указаний" (№123-ІХ), принятый Верховной Радой 20 сентября (законопроект №1065). Внедрение закона будет способствовать адаптации актов национального законодательства к праву Европейского Союза, а также выполнению обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Согласно документу, географическое указание – это наименование, идентифицирующее происхождение товара из определенного географического места, его особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом географическим местом происхождения; при этом хотя бы один из этапов производства такого товара должен осуществляться на определенной географической территории.