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Приватизация "Укрспирта": в Минэкономики раскрыли планы

Приватизация "Укрспирта": в Минэкономики раскрыли планы
16:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Приватизацию "Укрспирта" собираются закончить до лета 2021 года.

Приватизацию заводов ГП "Укрспирта" планируется завершить до 1 июля 2021 года, поступления от продажи оцениваются в 2-3 млрд грн, сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"У нас есть виденье, что нужно провести приватизацию до 1 июля 2020 года. В правке к закону ко второму чтению обозначено, что он вступает в действие 1 июля 2020 года. После его принятия у нас будет еще год, когда будет действовать запрет на строительство новых заводов, для продажи тех 10-20% заводов, которые останутся неприватизированными", - сказал он на брифинге в Минэкономики во вторник.

По словам Высоцкого, полностью завершить приватизацию планируется до 1 июля 2021 года.

"Объективно мы оцениваем поступления от приватизации предприятий "Укрспирта" в 2-3 млрд грн", - отметил замминистра.

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Сейчас министерство ожидает передачи заводов "Укрспирта" в Фонд госимущества и на рассмотрение и принятие во втором чтении президентского законопроекта №2300.

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Приватизация, Укрспирт, Минэкономики, Тарас Высоцкий.
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