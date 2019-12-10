Скачать
Вторник, 10.12.2019
Конгресс США одобрил оборонный бюджет для Украины
Конгресс США одобрил оборонный бюджет для Украины
Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
"Ты всех подвел": экс-чемпион мира раскритиковал Руиса
"Ты всех подвел": экс-чемпион мира раскритиковал Руиса
Какой завтра праздник: обычаи, традиции и гадание 11 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции и гадание 11 декабря

Конгресс США одобрил оборонный бюджет для Украины

Конгресс США одобрил оборонный бюджет для Украины
10:03 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Бизнеса:В оборонном бюджете США на следующий год предусмотрено выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Согласованный конгрессменами США оборонный бюджет на 2020 финансовый год включает помощь Украине на сумму $300 млн. Это следует из документа, опубликованного профильным комитетом Палаты представителей, сообщает The New York Times.

Ожидается, что закон окончательно примут до конца 2019 года. После этого он будет передан на подпись президенту США.

"Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону также уполномочивает выделение 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы содействия безопасности в Украине, включая летальные средства обороны, а также новые органы управления крылатыми ракетами прибрежной обороны и противокорабельными ракетами,"- сказано в сообщении. 

Согласно проекту оборонного бюджета, 658,4 миллиарда долларов направят на программы национальной безопасности Минобороны и Минэнергетики США, 71,5 миллиарда долларов – на финансирование продолжающихся иностранных войн и 5,3 миллиарда долларов – на экстренное финансирование ремонтов после чрезвычайных погодных ситуаций и стихийных бедствий.

Также проект оборонного бюджета предусматривает наложение санкций, связанных с российским газопроводом "Северный поток 2" и "ТуркСтрим" и запрет на военно-военное сотрудничество с Россией.

Сенат США обсудит новые санкции против России

Средства будут выделены для реализации инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности. Переговоры о бюджете длились несколько месяцев. Ожидается, что он будет принят до конца 2019 года.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США готовятся предоставить следующий транш военной помощи Украине "около 250 млн долларов".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Конгресс США, Оборонный бюджет, Военная помощь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
02 Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
03 Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
04 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
05 Лидеры "нормандской четверки" договорились по ряду вопросов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аномальный декабрь: в Украине будет тепло и без осадков
Аномальный декабрь: в Украине будет тепло и без осадков
Курс валют на 10 декабря: доллар продолжает дешеветь
Курс валют на 10 декабря: доллар продолжает дешеветь
На Донбассе погибли трое украинских военных
На Донбассе погибли трое украинских военных
День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь