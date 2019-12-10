Конгресс США одобрил оборонный бюджет для Украины

Новости Бизнеса:В оборонном бюджете США на следующий год предусмотрено выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Согласованный конгрессменами США оборонный бюджет на 2020 финансовый год включает помощь Украине на сумму $300 млн. Это следует из документа, опубликованного профильным комитетом Палаты представителей, сообщает The New York Times.

Ожидается, что закон окончательно примут до конца 2019 года. После этого он будет передан на подпись президенту США.

"Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону также уполномочивает выделение 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы содействия безопасности в Украине, включая летальные средства обороны, а также новые органы управления крылатыми ракетами прибрежной обороны и противокорабельными ракетами,"- сказано в сообщении.

Согласно проекту оборонного бюджета, 658,4 миллиарда долларов направят на программы национальной безопасности Минобороны и Минэнергетики США, 71,5 миллиарда долларов – на финансирование продолжающихся иностранных войн и 5,3 миллиарда долларов – на экстренное финансирование ремонтов после чрезвычайных погодных ситуаций и стихийных бедствий.

Также проект оборонного бюджета предусматривает наложение санкций, связанных с российским газопроводом "Северный поток 2" и "ТуркСтрим" и запрет на военно-военное сотрудничество с Россией.

Средства будут выделены для реализации инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности. Переговоры о бюджете длились несколько месяцев. Ожидается, что он будет принят до конца 2019 года.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США готовятся предоставить следующий транш военной помощи Украине "около 250 млн долларов".