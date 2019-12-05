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Сенат США обсудит новые санкции против России

Сенат США обсудит новые санкции против России
08:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира:Сенаторы США 11 декабря будут голосовать за законопроект "Акт о защите американской безопасности от российской агрессии" (DASKA).

Сенатский комитет по международным отношениям Конгресса США на следующей неделе проведет голосование по законопроекту, предусматривающему введение санкций против России за вмешательство Кремля в американские выборы и агрессию против Украины. Об этом заявила 4 декабря представитель комитета, передает Радио Свобода.

Законопроект "Акт о защите американской безопасности от российской агрессии" (DASKA) рассмотрят 11 декабря на заседании комитета. Документ представили в Сенате в феврале по инициативе ряда сенаторов, в том числе республиканца Линдси Грэма и демократа Боба Менендеса. Важной частью масштабного законопроекта являются санкции против России.

Предлагается ввести санкции в отношении российских банков, причастных к вмешательству в выборы в США и других государствах, компаний, работающих в области киберопераций. Также ограничения могут коснуться новых государственных займов России. Кроме того, объектами санкций могут стать граждане России и организации, занимающиеся незаконной деятельностью по "прямому или косвенному поручению Владимира Путина".

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Наиболее ощутимым для России может стать предложение ввести жесткие санкции в отношении российской нефтяной и газовой отрасли, объектом которых могут стать иностранные поставщики оборудования, технологий, услуг и кредиторы российского энергетического сектора.

Санкции также предусмотрены против российских граждан, причастных к захвату украинских моряков в Керченском заливе в ноябре прошлого года и российских военнослужащих, которые препятствовали свободе мореплавания в этой акватории.

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Россия, Санкции, Сенат США, Конгресс США, DASKA.
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