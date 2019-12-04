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Трамп о санкциях против "Северного потока 2": Мы еще не определились

Трамп о санкциях против "Северного потока 2": Мы еще не определились
19:37 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В США еще не решили, введут ли санкции против проекта "Северный поток-2".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет, что в США еще не решили, введут ли санкции против проекта по постройке газопровода "Северный поток-2".

Об этом президент США сказал в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Лондоне в рамках встречи лидеров государств и правительств стран-членов НАТО, которая транслировалась на американских телеканалах.

В частности, его спросили, будет ли он вводить санкции в отношении проекта "Северный поток-2".

"Мы на самом деле еще не определились по этому поводу. Я считаю, что это проблема, но это проблема, с которой Германия должна разобраться самостоятельно. Возможно, для Германии это не будет проблемой, надеюсь, что в действительности нет. Но мы будем говорить о "Северном потоке", - отметил Трамп.

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Как сообщалось ранее, Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток-2" в проект закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2020 год. По мнению сенатора Джима Риша, санкции заставят строительные компании, участвующие в проекте, прекратить в нем свое участие.

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Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, Санкции, Дональд Трамп, Северный поток-2.
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