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"Газовая война" с РФ возможна: Гончарук сделал важное заявление

"Газовая война" с РФ возможна: Гончарук сделал важное заявление
12:55 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: kmu.gov.ua

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук заговорил о возможности "газовой войны" с Россией.

Премьер-министр Алексей Гончарук говорит, что Украина вывела вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе.

Об этом премьер написал на своей странице в Facebook.

"Мы достигли своей цели в газовом вопросе - вывели вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе. Не договорились о контракте, но этого и не должно было произойти в Париже. Украина будет договариваться о газе дальше, возможно просто, возможно - с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а Северный поток 2 недостроен", - написал глава правительства.

Гончарук считает встречу в Париже "однозначным дипломатическим успехом" президента Владимира Зеленского. Премьер подчеркнул, что правительство нацелено на долгосрочный контракт. В Париже было подчеркнуто, что долг "Газпрома" Украина не простит. Один из вариантов, который рассматривается - долг могут принять газом.

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Как известно, в рамках "нормандских переговоров" во время двусторонней встречи президента Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным поднимался и вопрос газа. Зеленский отметил, что этот вопрос разблокировали и уже на уровне советников будет обсуждаться возможность, форма, объем, цена, детали договора о транзите газа.

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Украина, Россия, Кабмин, РФ, Газовые переговоры, Алексей Гончарук.
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