Глава МИД Австрии ждет реакции России на мирные инициативы Зеленского

Новости Украины:Глава МИД Австрии выразил надежду, что существующий сейчас импульс сохранится и в дальнейшем.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил ряд односторонних шагов на пути к установлению мира на Донбассе, и теперь нужна ответная реакция и от российской стороны. Об этом заявил журналистам федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александр Шалленберг после прибытия на заседание Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Я был сам в Киеве, но также и в России. Впервые за долгое время возник конкретный импульс, есть конкретные движения. Я думаю, что Президент Зеленский проявил мужество, предприняв шаги в одностороннем порядке. И я надеюсь, что теперь ответная реакция поступит от российской стороны", - заявил австрийский министр, комментируя саммит в нормандском формате в понедельник в Париже.

На прошлой неделе Шалленберг комментировал тему возможного снятия санкций ЕС против России, заявив, что пока "слишком рано на этом спекулировать".