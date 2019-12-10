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Глава МИД Австрии ждет реакции России на мирные инициативы Зеленского

Глава МИД Австрии ждет реакции России на мирные инициативы Зеленского
06:40 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Глава МИД Австрии выразил надежду, что существующий сейчас импульс сохранится и в дальнейшем.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил ряд односторонних шагов на пути к установлению мира на Донбассе, и теперь нужна ответная реакция и от российской стороны. Об этом заявил журналистам федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александр Шалленберг после прибытия на заседание Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Я был сам в Киеве, но также и в России. Впервые за долгое время возник конкретный импульс, есть конкретные движения. Я думаю, что Президент Зеленский проявил мужество, предприняв шаги в одностороннем порядке. И я надеюсь, что теперь ответная реакция поступит от российской стороны", - заявил австрийский министр, комментируя саммит в нормандском формате в понедельник в Париже.

Зеленский: Закон об особом статусе Донбасса следует продлить на год

На прошлой неделе Шалленберг комментировал тему возможного снятия санкций ЕС против России, заявив, что пока "слишком рано на этом спекулировать".

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Все по теме:

Украина, Россия, Реакция, Австрия, Владимир Зеленский, Глава МИД Австрии, Александр Шалленберг, Мирные инициативы.
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