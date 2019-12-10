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Импорт картофеля: Украина побила рекорд ноябрьского показателя

Импорт картофеля: Украина побила рекорд ноябрьского показателя
14:00 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Импорт украинского картофеля вырос в 700 раз.

В течение первой половины сезона 2019/20 годов (июль-ноябрь 2019-го) импорт картофеля в Украину достиг 188,4 тыс. тонн, что в 700 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона, сообщает EastFruit.

Также в прошлом месяце был установлен новый рекорд ноябрьского импорта картофеля. За один месяц в страну ввезли 46 тыс. тонн. И хотя по сравнению с октябрем объемы ввоза снизились вдвое, они превысили объемы импорта за ноябрь 2018-го в 15 тыс. раз.

"Ситуация остается плачевной. Пока украинский картофель портится в хранилищах и дешевеет, российский картофель активно продается в сетях супермаркетов, на рынках, базарах и лотках. Нельзя винить в этом импортеров – при более чем двукратной разнице в цене на продукцию, грех не воспользоваться возможностью для заработка", – сообщил руководитель направления "овощи и фрукты" в АПК-Информ Александр Хорев.

Украина начала налаживать импорт картофеля с России

Отмечается, что Украина активно закупает этот овощ у России. И это при том, что последняя является крупнейшим импортером товарного картофеля вне Евросоюза. РФ ввозит более 500 тыс. тонн клубнеплода в год, преимущественно из Египта, Азербайджана и Китая.

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Импорт, Картофель.
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