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Милованов рассказал, когда зарплаты украинцев догонят польские

Милованов рассказал, когда зарплаты украинцев догонят польские
15:31 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Зарплаты в Украине могут выйти на уровень соседней Польши за в течение 7-10 лет.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что если реальные зарплаты в Украине способны за семь лет догнать Польские.

 “За сколько лет зарплаты в Украине могут догнать те, что в Польше. Ответ: по некоторым предположениям – за 7-10 лет”, - написал министр в Facebook во вторник, 10 декабря.

Согласно приведенной им статистике, темпы роста реальной зарплаты в Украине превышали польскую динамику в последние годы.

"Темп роста средней реальной заработной платы в 2018 году: в Украине - 29,2% в Польше - 8,1%. По сравнению с 2017 годом: в Украине - 35,5% в Польше - 4,5%", - написал он.

При этом министр считает, что украинские зарплаты смогут догнать польские при стабильном росте в 20% в год. “Догонять еще долго, но сделать это возможно… Сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше. Если мы догоняем зарплату в Польше на 20% в год, то за 7 лет мы увеличим свою зарплату в относительном измерении к зарплате в Польше в 3,58 раза. То есть сравняем зарплаты,” - написал он.

Все не так плохо: реальная зарплата в Украине растет

Милованов добавил, что средняя зарплата в сфере профессиональной, научной и технической деятельности в Украине составляет от 377,5 до 446,5 долл., тогда как в Польше - от 1426,2 до 1592,7 долл. В отрасли информации и телекоммуникаций: в Украине - от 451,9 до 527,8 долл., в Польше - от 1977,1 до 2208,7 долл. В сфере финансов и страхования: в Украине - от 483,7 до 594,1 долл., в Польше - от 1871,2 до 2078,3 долл.

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Польша, Экономика, Зарплата, Тимофей Милованов.
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