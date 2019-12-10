Бьет прошлогодние показатели: в АПК рассказали о показателях урожая 2019

Новости Бизнеса:Урожай зерновых уже на 5 миллионов тонн превышает прошлогодний.

Аграрии Украины по состоянию на 10 декабря 2019 года собрали 75,2 млн тонн зерновых и зернобобовых на площади 15,2 млн га или 99% к прогнозу.

Об этом сообщает информационно-аналитический портал АПК Украины.

"По состоянию на 10 декабря украинские аграрии провели уборку зерновых и зернобобовых культур в Украине на площади 15,2 млн га или 99% к прогнозу и собрали 75,2 млн тонн зерна при средней урожайности 49,5 ц/га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности, собрано 35,2 млн тонн кукурузы с площади 4,9 млн га (99% прогноза при урожайности 71,4 ц/га); 89 тыс. тонн гречихи с площади 67 тыс. га (99% прогноза при урожайности 13,3 ц/га); 161 тыс. тонн проса с 89 тыс. га (99% прогноза при урожайности 18,1 ц/га).

Также собрано 14,6 млн тонн подсолнечника с площади 5,8 млн га (100% прогноза при средней урожайности 25,1 ц/га; 3,7 млн тонн сои с площади 1,57 млн. га (99% прогноза при средней урожайности 23,5 ц/га); 9,8 млн тонн сахарной свеклы с площади 220 тыс. га (100% прогноза при средней урожайности 446 ц/га).

Под урожай 2020 года озимые культуры на зерно посеяны на площади 7,0 млн га (96% к прогнозу). В частности, озимой пшеницей засеяно 5,9 млн. га (95% к прогнозу); рожью – 124 тыс. га (102% к прогнозу); озимым ячменем – 920 тыс. га (100% к прогнозу).

Кроме того, озимым рапсом засеяно около 1,1 млн га (101% к прогнозу).