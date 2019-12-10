Украинцы стали активнее покупать легковой транспорт

Новости Бизнеса:За год спрос на легковые электромобили вырос на 34%.

В январе-ноябре 2019 года в Украине ввезли и зарегистрировали 6958 электромобилей: за год спрос на легковые электромобили вырос на 34%, на коммерческие - на 62%.

Об этом сообщает Укравтопром.

"Как и раньше, украинский парк электромобилей продолжал пополнятся в основном техникой, которая была в эксплуатации. Так, в регистрациях легковых авто на элетротяге доля секонд-хенда составила 92%, а в части коммерческих еще больше - 96%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самым популярным легковым автомобилем в Украине остается Nissan Leaf (3030 авто пополнили автопарк страны).

В топ-3 также вошли Tesla Model S - 552 шт. и Volkswagen E-Golf - 325 шт.

Замкнули топ-5 BMW i3 - 322 шт. и Fiat 500e - 293 шт.