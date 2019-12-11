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Правительство одобрило новые правила поставки горячей воды: что изменится

Правительство одобрило новые правила поставки горячей воды: что изменится
12:56 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Украинцы будут получать качественные услуги по поставке горячей воды, а в случае нарушений смогут оспорить оплату.

Кабинет министров одобрил правила поставки горячей воды, сообщил премьер министр Алексей Гончарук.

"Мы установили четкие параметры к качеству услуги, в частности температура должна быть в пределах 50-75 градусов по Цельсию. Помимо этого определили порядок оплаты услуги и типовые договоры", – написал Гончарук в Телеграм-канале в среду во время заседания правительства.

В частности, на сегодняшнем заседании правительство утвердило правила предоставления услуги по снабжению горячей водой, а также типовые договоры. Согласно новым правилам, горячая вода должна подаваться потребителям не ниже 50 градусов и не выше 75 градусов. Это касается как коллективных потребителей, так и тех, кто имеет индивидуальные тепловые пункты.

Кроме того, определен порядок оплаты услуги и типовые договоры о ее предоставлении. Также правила устанавливают порядок взаимоотношений исполнителей и потребителей, определен порядок учета воды, обслуживания счетчиков и передачи их показателей. Нормировано снятия контрольных показателей с приборов учета.

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Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил внести в Верховную Раду неотложный проект закона от президента о снижении тарифов на ЖКХ.

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Тарифы, Кабмин, Горячая вода, Алексей Гончарук.
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