Правительство одобрило новые правила поставки горячей воды: что изменится

Новости Бизнеса:Украинцы будут получать качественные услуги по поставке горячей воды, а в случае нарушений смогут оспорить оплату.

Кабинет министров одобрил правила поставки горячей воды, сообщил премьер министр Алексей Гончарук.

"Мы установили четкие параметры к качеству услуги, в частности температура должна быть в пределах 50-75 градусов по Цельсию. Помимо этого определили порядок оплаты услуги и типовые договоры", – написал Гончарук в Телеграм-канале в среду во время заседания правительства.

В частности, на сегодняшнем заседании правительство утвердило правила предоставления услуги по снабжению горячей водой, а также типовые договоры. Согласно новым правилам, горячая вода должна подаваться потребителям не ниже 50 градусов и не выше 75 градусов. Это касается как коллективных потребителей, так и тех, кто имеет индивидуальные тепловые пункты.

Кроме того, определен порядок оплаты услуги и типовые договоры о ее предоставлении. Также правила устанавливают порядок взаимоотношений исполнителей и потребителей, определен порядок учета воды, обслуживания счетчиков и передачи их показателей. Нормировано снятия контрольных показателей с приборов учета.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил внести в Верховную Раду неотложный проект закона от президента о снижении тарифов на ЖКХ.