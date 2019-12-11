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Милованов: Курс 20 гривень за доллар - это фантастика

Милованов: Курс 20 гривень за доллар - это фантастика
16:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что нет смысла рассчитывать на то, что в следующем году курс доллара упадет до 20 гривень.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает фантастическим сценарий, при котором в 2020 году курс национальной валюты составит 20 гривен за доллар.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

"Вряд ли. Я думаю, что это фантастика. У нас есть шутка "фантастика на четвертом этаже", то есть в Министерстве экономики. Мы можем о таком фантазировать, но думаю, что 20 (гривен за доллар – ред) – это маловероятно. Если к нам придет очень много инвестиций… Мы рассматриваем два сценария – 3 и 6 миллиардов долларов инвестиций. Если к нам придет 10-20, то возможно, такой курс и будет", - сказал Милованов.

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Он отметил, что если курс доллара растет, то это хорошо для экспортеров, а если падает – то для импортеров и для населения в целом.

Национальный банк Украины на среду, 11 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,69 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% с начала года – до 23,97 грн/долл.

Напомним, зарплаты в Украине могут выйти на уровень соседней Польши в течение 7-10 лет.

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Минэкономики, Курс доллара, Тимофей Милованов.
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