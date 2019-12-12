Скачать
Четверг, 12.12.2019
Итоги дня 11 декабря: драка в Раде и повышение прожиточного минимума
Итоги дня 11 декабря: драка в Раде и повышение прожиточного минимума
Резников назвал "сложностями перевода" исправление ОП текста выводов саммита
Резников назвал "сложностями перевода" исправление ОП текста выводов саммита
Шахтер попрощался с Лигой чемпионов (Видео)
Шахтер попрощался с Лигой чемпионов (Видео)
12 декабря - приметы и обряды в Парамонов день
12 декабря - приметы и обряды в Парамонов день

Укрзализныця повысит оклады работникам — подписали меморандум с профсоюзом

Укрзализныця повысит оклады работникам — подписали меморандум с профсоюзом
06:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Укрзализныця и профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины 11 декабря подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

Укрзализныця и профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины 11 декабря подписали меморандум, согласно которому Укрзализныця повысит тарифные ставки и должностные оклады работников в первом квартале 2020 года не менее чем на 10%. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця и профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины 11 декабря подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Согласно меморандуму, стороны достигли договоренности об обеспечении повышения тарифных ставок и должностных окладов работников Укрзализныци в первом квартале 2020 не менее чем на 10%", - говорится в сообщении.

Документом также предусмотрено дальнейшее обеспечение оздоровления железнодорожников и членов их семей и пенсионеров в следующем году, а также финансирование объектов социальной сферы.

Как отмечается, профсоюз взамен будет оказывать поддержку Укрзализныце перед соответствующими органами власти в вопросе отмены налога на землю для предприятий железнодорожного транспорта, сближения классов грузов, перевозимых железнодорожным транспортом.

Кроме того, стороны договорились создать совместную рабочую группу для определения единых подходов к оказанию материальной помощи на оздоровление работникам общества.

"Укрзализныця, как ответственный работодатель, заботится о сотрудниках, улучшении условий их работы и оплаты труда, поэтому социальный диалог между компанией и профсоюзами будет только усиливаться", - сказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Он также напомнил, что средняя заработная плата в компании за последних три года увеличилась более чем в два раза.

После Brexit 80% оборонных расходов НАТО будут поступать не от стран ЕС

"За 9 месяцев 2019 года компания направила на финансирование социального пакета 2,1 млрд грн, что больше чем за весь прошлый год. Более 1 млрд грн компания потратила на содержание социальной инфраструктуры: больниц, оздоровительных, культурных и спортивных учреждений", - отметил Кравцов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Работники, Оклады, Меморандум с профсоюзом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что от мамы, а что от папы? Какие гены передаются детям от родителей
02 "Не менее 40% от средней зарплаты": Соколовская поделилась планами по поднятию прожиточного минимума
03 Шахтер 0:3 Аталанта: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
04 Хармс назвала тотальным абсурдом расследование против Порошенко по Минским соглашениям
05 Украина готовит правки в Минские соглашения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе ранены двое украинских военных
На Донбассе ранены двое украинских военных
Угрозы &quot;Голосу&quot;: комитет Рады обратился в НАПК
Угрозы "Голосу": комитет Рады обратился в НАПК
Зеленский нашел замену Кривоносу
Зеленский нашел замену Кривоносу
Как две капли воды: звезды со своими детьми (Фото)
Как две капли воды: звезды со своими детьми (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь