Укрзализныця повысит оклады работникам — подписали меморандум с профсоюзом

Новости Бизнеса:Укрзализныця и профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины 11 декабря подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

Укрзализныця и профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины 11 декабря подписали меморандум, согласно которому Укрзализныця повысит тарифные ставки и должностные оклады работников в первом квартале 2020 года не менее чем на 10%. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця и профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины 11 декабря подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Согласно меморандуму, стороны достигли договоренности об обеспечении повышения тарифных ставок и должностных окладов работников Укрзализныци в первом квартале 2020 не менее чем на 10%", - говорится в сообщении.

Документом также предусмотрено дальнейшее обеспечение оздоровления железнодорожников и членов их семей и пенсионеров в следующем году, а также финансирование объектов социальной сферы.

Как отмечается, профсоюз взамен будет оказывать поддержку Укрзализныце перед соответствующими органами власти в вопросе отмены налога на землю для предприятий железнодорожного транспорта, сближения классов грузов, перевозимых железнодорожным транспортом.

Кроме того, стороны договорились создать совместную рабочую группу для определения единых подходов к оказанию материальной помощи на оздоровление работникам общества.

"Укрзализныця, как ответственный работодатель, заботится о сотрудниках, улучшении условий их работы и оплаты труда, поэтому социальный диалог между компанией и профсоюзами будет только усиливаться", - сказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Он также напомнил, что средняя заработная плата в компании за последних три года увеличилась более чем в два раза.

"За 9 месяцев 2019 года компания направила на финансирование социального пакета 2,1 млрд грн, что больше чем за весь прошлый год. Более 1 млрд грн компания потратила на содержание социальной инфраструктуры: больниц, оздоровительных, культурных и спортивных учреждений", - отметил Кравцов.