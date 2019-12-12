Скачать
Четверг, 12.12.2019
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
В России не допускают изменений в Минских договоренностях
В России не допускают изменений в Минских договоренностях
WBO обязала Джошуа провести бой против Усика
WBO обязала Джошуа провести бой против Усика
Samsung Galaxy A51: обзор и характеристики смартфона
Samsung Galaxy A51: обзор и характеристики смартфона

Рада разблокировала подписание закона о регулировании цен на рынке электроэнергии

Рада разблокировала подписание закона о регулировании цен на рынке электроэнергии
13:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Верховная Рада отказалась отменить законопроект №2233 о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам.

Верховная Рада отклонила проект постановления 2233-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 04.12.2019 года о принятии во втором чтении и в целом как закон проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии".

Проект постановления поддержали 47 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Такое решение Рады открывает возможность для подписания закона Председателем ВР Дмитрием Разумковым и передачу его на подпись Президенту.

Как сообщалось, 4 декабря Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии", которым предлагается предоставить Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, право устанавливать предельные цены на рынке электроэнергии до 2023 года.

Закон, в частности, дополнен статьей о запрете продажи/поставки электроэнергии из Российской Федерации по двусторонним договорам.

Как говорится в пояснительной записке, целью закона является обеспечение законодательного урегулирования механизма выполнения специальных обязанностей по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу, недопущение неконтролируемого роста цен на электрическую энергию вследствие отсутствия эффективной конкуренции, обеспечение теплоснабжения потребителей в отопительный период путем урегулирования вопроса работы ТЭЦ в новом рынке электрической энергии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Россия, Закон, Импорт, О рынке электрической энергии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что от мамы, а что от папы? Какие гены передаются детям от родителей
02 "Весна" в декабре: в Украине будет тепло и пасмурно
03 Итоги дня 11 декабря: драка в Раде и повышение прожиточного минимума
04 "Не менее 40% от средней зарплаты": Соколовская поделилась планами по поднятию прожиточного минимума
05 Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В аэропорту Бухареста задержали главу Меджлиса Чубарова
В аэропорту Бухареста задержали главу Меджлиса Чубарова
Сегодня - День Сухопутных войск ВСУ
Сегодня - День Сухопутных войск ВСУ
Рада создала ВСК по расследованию убийства Гандзюк
Рада создала ВСК по расследованию убийства Гандзюк
Опубликован новый трейлер &quot;Рождественская история&quot; по мотивам Чарльза Диккенса (Видео)
Опубликован новый трейлер "Рождественская история" по мотивам Чарльза Диккенса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь