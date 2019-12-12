Рада разблокировала подписание закона о регулировании цен на рынке электроэнергии

Новости Бизнеса:Верховная Рада отказалась отменить законопроект №2233 о запрете импорта э/э из РФ по двусторонним договорам.

Верховная Рада отклонила проект постановления 2233-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 04.12.2019 года о принятии во втором чтении и в целом как закон проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии".

Проект постановления поддержали 47 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Такое решение Рады открывает возможность для подписания закона Председателем ВР Дмитрием Разумковым и передачу его на подпись Президенту.

Как сообщалось, 4 декабря Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии", которым предлагается предоставить Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, право устанавливать предельные цены на рынке электроэнергии до 2023 года.

Закон, в частности, дополнен статьей о запрете продажи/поставки электроэнергии из Российской Федерации по двусторонним договорам.

Как говорится в пояснительной записке, целью закона является обеспечение законодательного урегулирования механизма выполнения специальных обязанностей по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу, недопущение неконтролируемого роста цен на электрическую энергию вследствие отсутствия эффективной конкуренции, обеспечение теплоснабжения потребителей в отопительный период путем урегулирования вопроса работы ТЭЦ в новом рынке электрической энергии.