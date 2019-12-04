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Рада запретила импорт электричества из России

Рада запретила импорт электричества из России
15:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2233 об изменениях в закон о рынке электроэнергии.

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии", которым предлагается предоставить Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, право устанавливать предельные цены на рынке электроэнергии до 2023 года.

За такое решение в среду проголосовали 274 народных депутата.

Закон, в частности, дополнен статьей о запрете продажи/поставки электроэнергии из Российской Федерации по двусторонним договорам

"Запрещается продажа и/или поставка электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутреннесуточном рынке", - говорится в ч.8 ст.67 закона.

В то же время во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины Кабинет министров Украины имеет право отменять запрет, определив срок возобновления действия такого запрета.

Кроме этого, в Заключительных положениях закона указано, что временно, до 31 декабря 2020 года, Регулятор имеет полномочия ограничивать доступную пропускную способность, что делится на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных пересечений между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.

Регулятор имеет право аннулировать результаты годового аукциона, на котором распределена пропускная способность на 2020 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества. В таком случае осуществляется возмещение средств, уплаченных за распределенную пропускную способность.

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Согласно закону, со дня начала функционирования рынка "на сутки вперед" до 31 декабря 2019 года включительно, предельная нижняя черта обязательной продажи электрической энергии производителями на рынке "на сутки вперед" (кроме производителей, осуществляющих производство электрической энергии из альтернативных источников энергии) не может быть меньше 10% их месячного объема продаж электрической энергии в соответствии с правилами рынка.

Законом предусмотрено, что в случае существенного колебания цен на рынке "на сутки вперед", внутреннесуточном рынке и балансирующем рынке и в соответствии с методикой, определенной Регулятором, Регулятор имеет право устанавливать предельные цены (временные минимальные и/или максимальные ценовые границы) на рынке "на сутки вперед", внутреннесуточном рынке и балансирующем рынке для каждой торговой зоны с соответствующим обоснованием. Уровень предельных цен должен влиять на формирование свободной (рыночной) цены минимальным образом. Целесообразность установки и уровень предельных цен в случае их установления должны пересматриваться Регулятором не менее одного раза в шесть месяцев.

Предельные цены устанавливаются Регулятором после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.

Кроме этого, законом предусмотрено, что до 1 июля 2023 года стоимость услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников, которая предоставляется гарантированным покупателем, определяется с учетом разницы между доходами и расходами, возникшей во время выполнения гарантированным покупателем возложенных на него Кабинетом министров Украины специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов (кроме специальных обязанностей для обеспечения увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии), согласно этому закону.

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Документ устанавливает, что до 1 апреля 2020 года Регулятор имеет право устанавливать на уровне не ниже себестоимости тариф на отпуск электроэнергии производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, в случаях, предусмотренных решением Кабмина о возложении специальных обязанностей по обращению такого производителя.

Как сообщалось, новая модель рынка электроэнергии стартовали 1 июля в соответствии с нормами закона «О рынке электрической энергии», принятого в 2017 году.

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Верховная Рада, Законопроект, Электроэнергия, Электричество, О рынке электрической энергии.
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