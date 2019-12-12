Впервые за 11 лет: Украинские порты рекордно нарастили объемы перевалки грузов

Новости Бизнеса:Объем перевалки грузов в морских портах Украины впервые за 11 лет достиг 150 млн тонн.

Перевалка грузов в морских портах Украины впервые за последние 11 лет достигла отметки в 150 миллионов тонн - такой объем был до мирового финансового кризиса в 2008 году.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Три четверти (75%) из этого объема составляет экспорт продукции украинских предприятий. Импорт - 16%. Транзит 7%. Львиная доля перевалки - это продукция агропромышленного комплекса - 41%, а также добывающей промышленности - 23% (руда)", - отметил Криклий.

Он подчеркнул, что транспортная инфраструктура должна быть готова справляться с новыми нагрузками, и Мининфраструктуры уже сейчас видит "узкие места" в логистике и работает над их устранением.

"Рекордный объем перевалки - это не только достижения производителей, перевозчиков, стивидоров и портовиков - это новый вызов для всей отрасли. Транспортная инфраструктура должна быть готова справляться с новыми нагрузками и мы уже сейчас видим узкие места в логистике и работаем над их устранением", - добавил он.

Как сообщалось, в 2018 году украинские порты перевалили 135 млн тонн грузов, что на 2,6 млн тонн больше, чем в 2017 году.