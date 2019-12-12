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Крупные АЗС продолжают снижать цены на бензин

Крупные АЗС продолжают снижать цены на бензин
14:31 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Крупные сети автозаправок снова снизили цены на бензин и дизельное топливо на 20–30 копеек за литр.

Сети АЗС OKKO и WOG снова опустили цены на бензин и дизельное топливо на 20–30 копеек за литр, за неделю стоимость бензина и ДТ в этих сетях снизилась на 80 копеек за литр.

Об свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", сообщает enkorr.

Цены бензина А-92 и ДТ на станциях ОККО и WOG уменьшились до 28,99 грн/л, А-95 — до 29,99 грн/л.

В сети Glusco топливо 12 декабря подешевело на 20 коп./л, на станциях KLO — на 10-20 коп./л, Shell — на 40-50 коп./л. UPG опустила цены на все виды топлива на 50 коп./л.

Напомним, Антимонопольный комитет направил обязательные к исполнению рекомендации по снижению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до крупных сетей АЗС.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что за год маржа продавцов бензина выросла с 8 до 21%.

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Бензин, АМКУ, Топливо, АЗС.
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