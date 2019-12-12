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Транзит газа: часть Харьковской области может остаться без тепла

Транзит газа: часть Харьковской области может остаться без тепла
14:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В случае прекращения транзита российского газа с 1 января часть Волчанского района Харьковской области может остаться без отопления.

 Часть частных домов и котельных в Волчанском районе Харьковской области до сих пор подключены к российскому газопроводу, и в случае прекращения транспортировки российского газа с 1 января 2020 года они могут остаться без теплоснабжения, заявил глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

"Приблизительно 16 тысяч человек могут остаться без тепла", - сказал Кучер журналистам после заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в четверг.

Он подчеркнул, что эта проблема существует давно и раскритиковал предыдущее руководство области за невнимание к ней.

"Проблема не новая. Она возникла не вчера, не позавчера и даже не неделю и даже не год назад. У этой проблемы есть определенная история, но она до сих пор не решалась. Чтобы Украина обеспечивала людей газом в этом районе, нам просто необходимо провести соответствующий газопровод. Есть проект, который был утвержден. Там одна сумма. А НАК "Нафтогаз" видит другую сумму. Диалога не было. За 8 месяцев вопрос был бы решен", - сказал Кучер.

По его словам, он уже обсуждал сложившуюся ситуацию с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым и они решили создать рабочую группу, в которую войдут представители ХОГА и НАК "Нафтогаз Украины", которая, в том числе должна согласовать и стоимость строительства газопровода. Кучер сообщил, что по оценкам ХОГА стоимость проекта составляет около 400 млн грн, а в НАК "Нафтогаз Украины" считают, что достаточно 200 млн грн.

Ряд городов может остаться без газа, если Нафтогаз и Газпром не договорятся

"Деньги должно выделить государство. Тут не давать деньги уже невозможно, потому что ситуация настолько критическая, что может быть решена только выделением денег и строительством этого газопровода", - подчеркнул Кучер.

Он сообщил также, что сейчас завершаются работы по усилению электрических сетей в 84 многоквартирных домах, которые могут остаться без отопления, а также решается вопрос выделения средств для обеспечения альтернативными источниками отопления частных домов.

"Это около 5 тыс домовладений. За 2 недели по предварительным данным мы сможем обеспечить людей этими котлами. Деньги на это мы требуем государственные", - сказал Кучер.

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Газ, Россия, Нафтогаз, Отопление, Транзит газа.
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